Роспотребнадзор Ульяновской области оценил эпидситуацию в регионе

Глава управления Роспотребнадзора Ульяновской области Елена Дубовицкая на заседании оперштаба заявила, что регион занимает пятое место в ПФО и 18-е в России по распространению коронавируса.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Область по динамике подходит ко второй волне, которая была осенью прошлого года, отметила Дубовицкая.

По её словам, показатель летальности в регионе составляет 2,92%, темп прироста за сутки — 0,4%.

За неделю зарегистрировано 1639 случаев COVID-19, заболеваемость выросла в 2,4 раза.

Учитывая тенденцию к росту заболеваемости, Роспотребнадзор предлагает рассмотреть вопрос об ограничении работы общепита в ночное время, посещения бассейнов, саун и фитнес–центров до 50%, а также о запрещении проведения банкетов и корпоративов.

Как ранее сообщал портал RIA56, в Оренбургской области в июле ввели дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19.