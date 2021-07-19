Роспотребнадзор Ульяновской области оценил эпидситуацию в регионе

Короткая ссылка
Глава управления Роспотребнадзора Ульяновской области Елена Дубовицкая на заседании оперштаба заявила, что регион занимает пятое место в ПФО и 18-е в России по распространению коронавируса.
Роспотребнадзор Ульяновской области оценил эпидситуацию в регионе
  • Reuters

Об этом сообщает mosaica.ru

Область по динамике подходит ко второй волне, которая была осенью прошлого года, отметила Дубовицкая.

По её словам, показатель летальности в регионе составляет 2,92%, темп прироста за сутки — 0,4%.

За неделю зарегистрировано 1639 случаев COVID-19, заболеваемость выросла в 2,4 раза.

Учитывая тенденцию к росту заболеваемости, Роспотребнадзор предлагает рассмотреть вопрос об ограничении работы общепита в ночное время, посещения бассейнов, саун и фитнес–центров до 50%, а также о запрещении проведения банкетов и корпоративов.

Как ранее сообщал портал RIA56, в Оренбургской области в июле ввели дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить