Роспотребнадзор Ульяновской области оценил эпидситуацию в регионе
- Reuters
Об этом сообщает mosaica.ru.
Область по динамике подходит ко второй волне, которая была осенью прошлого года, отметила Дубовицкая.
По её словам, показатель летальности в регионе составляет 2,92%, темп прироста за сутки — 0,4%.
За неделю зарегистрировано 1639 случаев COVID-19, заболеваемость выросла в 2,4 раза.
Учитывая тенденцию к росту заболеваемости, Роспотребнадзор предлагает рассмотреть вопрос об ограничении работы общепита в ночное время, посещения бассейнов, саун и фитнес–центров до 50%, а также о запрещении проведения банкетов и корпоративов.
Как ранее сообщал портал RIA56, в Оренбургской области в июле ввели дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19.