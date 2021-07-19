В Крыму рассказали о тушении пожара на мусорном полигоне в Евпатории

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Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев заявил, что около 17:00 18 июля удалось полностью ликвидировать пожар на мусорном полигоне в Евпатории.
В Крыму рассказали о тушении пожара на мусорном полигоне в Евпатории
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает «Крым 24».

«Ежедневно привлекалась техника, в том числе и частных лиц. Проведены работы по засыпке грунтом и рекультивации бульдозером. Всего на тлеющие участки засыпан грунт в количестве 21 900 т (1095 самосвалов по 20 т)», — уточнил министр.

Он также выразил благодарность всем, кто помогал ликвидировать возгорание, отметив, что многие жители Евпатории и Сакского района предоставили свою технику и помогали в тушении пожара своими силами, благодаря чему справиться с ЧП удалось быстрее.

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.

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