В Крыму рассказали о тушении пожара на мусорном полигоне в Евпатории

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев заявил, что около 17:00 18 июля удалось полностью ликвидировать пожар на мусорном полигоне в Евпатории.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Ежедневно привлекалась техника, в том числе и частных лиц. Проведены работы по засыпке грунтом и рекультивации бульдозером. Всего на тлеющие участки засыпан грунт в количестве 21 900 т (1095 самосвалов по 20 т)», — уточнил министр.

Он также выразил благодарность всем, кто помогал ликвидировать возгорание, отметив, что многие жители Евпатории и Сакского района предоставили свою технику и помогали в тушении пожара своими силами, благодаря чему справиться с ЧП удалось быстрее.

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