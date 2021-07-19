В Тюменской области утилизировали гранату времён Первой мировой войны

В Исетском районе (Тюменская область) нашли гранату времён Первой мировой войны. Как отмечается, специалисты Росгвардии обследовали и уничтожили боеприпас.

Об этом сообщает Вслух.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что находку обнаружили жители посёлка Зернового Исетского района.

Впоследствии сапёры идентифицировали устройство как гранату Миллса. Это британская боевая осколочная граната образца 1915 года со следами сильной коррозии.

Взрывотехники ОМОНа уничтожили находку с соблюдением необходимых мер безопасности.

В феврале телеканал «360» сообщал, что около Данилова монастыря в Москве обнаружены три снаряда времён Великой Отечественной войны.