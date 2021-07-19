В Подмосковье более 20 водоёмов расчистят до конца сентября

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На территории Московской области более 20 водоёмов расчистят и приведут в порядок к октябрю. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
В Подмосковье более 20 водоёмов расчистят до конца сентября
  • © РИА Новости / Валерий Шустов

«Мы приводим в порядок 22 водоёма — это приоритетная программа, которая очень востребована», — приводит телеканал «360» слова Воробьёва.

Как уточняется, работы на всех запланированных объектах должны быть завершены в сентябре.

Отмечается, что работы уже начали в Черноголовке, Наро-Фоминске, Люберцах, Шаховской, Серебряных Прудах, Щёлкове, Солнечногорске, Домодедове, Павловском Посаде и Можайске.

Ранее ФАН сообщало, что ежегодно во время очистки столичных водоёмов сотрудники «Мосводостока» собирают с поверхности воды около 350 тонн мусора.

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