В Амурской области идёт проверка после сообщений о побоях и травле в адрес ребёнка

В Бурейском районе Амурской области после сообщений об угрозах и нанесении побоев ребёнку в санатории «Белые горы» началась доследственная проверка.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу СК России по региону.

По данным следствия, на сайте одного из информационных агентств Амурской области 18 июля была размещена информация, что из детского санаторного оздоровительного лагеря «Белые горы» вернулся домой 13-летний мальчик, который пожаловался на побои и травлю со стороны других детей во время пребывания в санатории.

«По фактам, изложенным в публикации, следственными органами Следственного комитета России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в тексте.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить детский лагерь в Анапе после жалоб родителей на условия проживания в нём детей с инвалидностью.