В Петербурге установили более 100 новых радаров для фиксации скорости

В Санкт-Петербурге появились 115 новых комплексов для фиксации скорости движения автомобилей.

Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечается, радары разместили по 96 адресам города. В ближайшее время в эксплуатацию будет введено ещё несколько камер.

«Обеспечение безопасного движения и снижение травматизма — общая задача органов власти любого уровня... Беспристрастная фиксация камерами поможет выявить нарушающих скоростной режим», — приводятся слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Подчёркивается, что в течение 2021 года количество радаров в Петербурге увеличится в два раза.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников в беседе с газетой «Известия» заявил, что в ведомстве рассматривают возможность увеличения допустимой скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог.