Названы похожие на заграничные природные достопримечательности России
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Об этом пишет Nation News.
Так, плато Бермамыт Скалистого хребта на Большом Кавказе напоминает знаменитый Гранд-Каньон в Соединённых Штатах.
Обрыв у аула Гоор в Дагестане очень похож на норвежскую достопримечательность — скалу Язык Тролля.
Сулакский каньон на Кавказе часто сравнивают с норвежскими фьордами.
Чайные плантации в Сочи не менее живописны, чем пейзажи Шри-Ланки, а воды Кояшского озера в Крыму окрашены в нежно-розовый цвет, тем самым напоминая пейзаж Лагуна-Колорадо в Боливии.
Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.