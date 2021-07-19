Названы похожие на заграничные природные достопримечательности России

В России назвали пять природных достопримечательностей, которые можно считать «аналогами» заграничных.

Об этом пишет Nation News.

Так, плато Бермамыт Скалистого хребта на Большом Кавказе напоминает знаменитый Гранд-Каньон в Соединённых Штатах.

Обрыв у аула Гоор в Дагестане очень похож на норвежскую достопримечательность — скалу Язык Тролля.

Сулакский каньон на Кавказе часто сравнивают с норвежскими фьордами.

Чайные плантации в Сочи не менее живописны, чем пейзажи Шри-Ланки, а воды Кояшского озера в Крыму окрашены в нежно-розовый цвет, тем самым напоминая пейзаж Лагуна-Колорадо в Боливии.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.