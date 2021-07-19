В Ленобласти три человека погибли во время пожара в частном доме

Во время пожара в частном доме в Кировском районе Ленинградской области погибли двое взрослых и один малолетний ребёнок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«По факту обнаружения тел трёх человек, в том числе малолетнего ребёнка, после пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в частном доме в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области в результате пожара погибли мужчина 1946 года рождения, женщина 1964 года рождения и малолетний ребёнок.

Ранее в Смоленской области по факту пожара в частном доме, в результате которого погибли несколько человек, в том числе дети, возбуждено два уголовных дела.