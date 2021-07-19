Эксперт рассказал о выгодных способах инвестиций в недвижимость

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Коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко рассказал об инвестициях в курортную недвижимость.
Эксперт рассказал о выгодных способах инвестиций в недвижимость
  • globallookpress.com

Почему этот сегмент рынка наиболее выгоден для вложений, он пояснил в беседе с Life.ru.

«Например, в Анапе студии предлагаются от 2,5 млн рублей (19,5 кв. м). Сейчас (в высокий сезон) аренда такой студии стоит 4 тыс. рублей в сутки. Это 120 тыс. рублей в месяц для инвестора при условии непрерывной сдачи в аренду. Как правило, у таких проектов есть партнёры по сдаче в аренду, которые снимают с собственника помещения задачу по подбору клиентов и заселению. Их комиссия составляет 30%, то есть за месяц на руки собственник получает 90 тыс. рублей. В низкий сезон (осень, зима) стоимость аренды — 2 тыс. рублей в сутки, могут быть перерывы в сдаче», — сказал Коваленко.

Ранее газета «Известия» сообщала, что по итогам мая 2021 года спрос на загородную недвижимость на курортах России вырос на 20—22% по сравнению с предыдущим годом.

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