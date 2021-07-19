В Крыму сообщили о росте энергопотребления из-за жары

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В Крыму фиксируется рост потребления электрической энергии на фоне жаркой погоды.
В Крыму сообщили о росте энергопотребления из-за жары
  • РИА Новости

Об этом информирует Крыминформ со ссылкой на пресс-службу госпредприятия «Крымэнерго».

«На фоне повышения температуры на полуострове выросло потребление электрической энергии, достигнув 17 июля значения 1266 МВт», — говорится в сообщении. 

Как уточняется, причиной служат «одновременное использование потребителями электроёмких приборов при постоянной работе охлаждающих установок, кондиционеров и вентиляторов».

Больше всего увеличились нагрузки в Феодосии, Евпатории, Ялте, Саках и Симферополе.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Гидрометцентр прогнозирует на 19 июля в Краснодаре опасную жару с дневной температурой до +39 °С, по краю — до +40 °С.

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