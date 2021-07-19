В Крыму сообщили о росте энергопотребления из-за жары
- РИА Новости
Об этом информирует Крыминформ со ссылкой на пресс-службу госпредприятия «Крымэнерго».
«На фоне повышения температуры на полуострове выросло потребление электрической энергии, достигнув 17 июля значения 1266 МВт», — говорится в сообщении.
Как уточняется, причиной служат «одновременное использование потребителями электроёмких приборов при постоянной работе охлаждающих установок, кондиционеров и вентиляторов».
Больше всего увеличились нагрузки в Феодосии, Евпатории, Ялте, Саках и Симферополе.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Гидрометцентр прогнозирует на 19 июля в Краснодаре опасную жару с дневной температурой до +39 °С, по краю — до +40 °С.