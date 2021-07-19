Специалисты рассказали, как избежать ошибок при сдаче тестов на антитела
- РИА Новости
- © Владимир Песня
По словам Эльвиры Соколовской, исполнительного директора сети клиник «Семейный доктор», все тесты различаются чувствительностью, возможностью количественной и качественной оценки уровня антител, используемыми антигенами.
Дмитрий Денисов, медицинский директор лабораторной службы «Хеликс», пояснил, что у каждой тест-системы есть свои показатели измерения и референсные значения, которые лаборатория указывает, как правило, на бланках результата.
Ранее, как сообщал сайт «Невские новости», в Петербурге провели почти 40 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки.