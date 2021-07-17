Заммэра Москвы рассказала о ситуации с коронавирусом в столице

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что «высокий темп вакцинации и существующие в столице меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции».
Заммэра Москвы рассказала о ситуации с коронавирусом в столице
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Она заявила, что «Москве удалось пройти пиковые значения, количество ежедневных госпитализаций остаётся стабильным».

«В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника, временно перепрофилированные для оказания помощи пациентам с COVID-19. К плановому режиму вернулись также семь поликлиник, ранее работавшие как КТ-центры», — цитирует ТАСС Ракову.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить