Заммэра Москвы рассказала о ситуации с коронавирусом в столице
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Она заявила, что «Москве удалось пройти пиковые значения, количество ежедневных госпитализаций остаётся стабильным».
«В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника, временно перепрофилированные для оказания помощи пациентам с COVID-19. К плановому режиму вернулись также семь поликлиник, ранее работавшие как КТ-центры», — цитирует ТАСС Ракову.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.