Заммэра Москвы рассказала о ситуации с коронавирусом в столице

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что «высокий темп вакцинации и существующие в столице меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции».

Она заявила, что «Москве удалось пройти пиковые значения, количество ежедневных госпитализаций остаётся стабильным».

«В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника, временно перепрофилированные для оказания помощи пациентам с COVID-19. К плановому режиму вернулись также семь поликлиник, ранее работавшие как КТ-центры», — цитирует ТАСС Ракову.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.