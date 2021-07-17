Глава Росавиации высоко оценил работу ведомств при ЧП с самолётом

Во время заседания оперштаба в связи с жёсткой посадкой самолёта Ан-28 в Томской области 16 июля глава Росавиации Александр Нерадько высоко оценил слаженную работу ведомств.

Об этом сообщается на официальном сайте администрации Томской области.

«Руководитель Росавиации дал позитивную оценку слаженной и оперативной работе всех федеральных и региональных ведомств. Вместе с тем Федеральному агентству воздушного транспорта предстоит детально разобраться с причинами авиапроисшествия, а следственным органам и прокуратуре дать ему правовую оценку», — говорится в тексте заявления.

Самолёт Ан-28 пропал с радаров в пятницу, 16 июля. Лайнер выполнил жёсткую посадку, место приземления нашёл вертолёт в Бакчарском районе. Все пассажиры и члены экипажа живы.