Глава Росавиации высоко оценил работу ведомств при ЧП с самолётом

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RT
Во время заседания оперштаба в связи с жёсткой посадкой самолёта Ан-28 в Томской области 16 июля глава Росавиации Александр Нерадько высоко оценил слаженную работу ведомств.
Глава Росавиации высоко оценил работу ведомств при ЧП с самолётом
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Об этом сообщается на официальном сайте администрации Томской области.

«Руководитель Росавиации дал позитивную оценку слаженной и оперативной работе всех федеральных и региональных ведомств. Вместе с тем Федеральному агентству воздушного транспорта предстоит детально разобраться с причинами авиапроисшествия, а следственным органам и прокуратуре дать ему правовую оценку», — говорится в тексте заявления.

Самолёт Ан-28 пропал с радаров в пятницу, 16 июля. Лайнер выполнил жёсткую посадку, место приземления нашёл вертолёт в Бакчарском районе. Все пассажиры и члены экипажа живы.

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