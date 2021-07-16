Эксперт оценил ситуацию с ценами на бытовую технику

Цены на бытовую технику продолжат расти, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Цены на всё, что перевозится контейнерами, будут подрастать. Есть риск по гаджетам, по электронной технике», — сказал эксперт.

По его словам, на мировом рынке наблюдается серьёзный дефицит микропроцессоров и всё, где они применяются, будет дорожать.

Ранее, как писали «Известия», эксперты сервиса «Авито Услуги» выяснили, что спрос на установку кондиционеров в июне 2021 года в среднем по России вырос в три раза по сравнению с июнем 2020-го.