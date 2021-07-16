Росавтодор уведомил о возможном росте тарифа госсистемы «Платон»
- РИА Новости
«При этом фактический размер платы будет размещён на официальном сайте Федерального дорожного агентства в сети интернет в период с 10 по 20 января 2022 года после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2021 год», — уточняется на сайте Росавтодора.
По данным ведомства, на сегодняшний момент свыше 658 тыс. грузоперевозчиков зарегистрировали в «Платоне» более 1,512 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн.