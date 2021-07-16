Автодилеры прокомментировали рост автокредитования

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Представители авторынка рассказали, что автокредитование достигло рекордных показателей в первом полугодии на фоне рекордной распродажи имевшихся автомобилей.
Автодилеры прокомментировали рост автокредитования
  • РИА Новости

«В первом полугодии на рынке присутствовал и продолжает присутствовать дефицит автомобилей, но это касается скорее самых доступных и топовых комплектаций», — отметили в пресс-службе ГК «Автодом» в разговоре с «Российской газетой».

То есть клиент, придя в автосалон, всё же мог купить автомобиль, но, возможно, не совсем в той комплектации или вариации, в которой ему хотелось бы, уточнили в компании.

«Доля продаж автомобилей в кредит занимает более 50%, по некоторым брендам эта цифра доходит до 70—80%. Поэтому вслед за ростом продажи автомобилей показатели по автокредитованию также увеличились», — отметили в компании.

Как ранее сообщала газета «Известия», банки выдали россиянам рекордный объём кредитов наличными в июне.

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