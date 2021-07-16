Мантуров назвал число регионов с проблемами по медицинскому кислороду

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Число российских регионов, в которых наблюдаются проблемы с обеспечением медицинским кислородом, сократилось с девяти до пяти. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Мантуров назвал число регионов с проблемами по медицинскому кислороду
  • РИА Новости

«Мы с коллегами из других ведомств выстроили скоординированную работу с производителями кислорода и регионами. Дважды в сутки Минпромторг делает срез по запасам медицинского кислорода по всем субъектам Федерации», — приводит РИА Новости его слова.

Мантуров отметил, что министерство «в ручном режиме» отрабатывает возникающие проблемы.

«Я имею в виду поставки с соседних территорий с учётом имеющихся у них запасов и мощностей по производству медицинского кислорода, а также использование технического кислорода для его медикализации», — сказал глава Минпромторга.

Министр добавил, что на данный момент в пяти регионах наблюдается «острая ситуация с кислородом».

Ранее сообщалось, что в Бурятии начали производство кислорода на местном предприятии из-за возросшей потребности коронавирусных госпиталей.

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