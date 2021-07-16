В Севастополе изменили правила по заселению в отели из-за COVID-19

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Начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко заявила, что с 16 июля для заселения в отели города будет нужна справка об антителах или код о вакцинации.
В Севастополе изменили правила по заселению в отели из-за COVID-19
  • РИА Новости

«С 16 июля на территории Севастополя вводятся новые ограничительные меры. Теперь туристы не смогут заселиться в гостиницы и другие места размещения без предъявления одного из двух документов: сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или справки о наличии антител, выданной не позднее чем за 30 дней до заселения», — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что в Севастополе с 16-го числа запрещено размещение палаточных лагерей.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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