В Севастополе изменили правила по заселению в отели из-за COVID-19
- РИА Новости
«С 16 июля на территории Севастополя вводятся новые ограничительные меры. Теперь туристы не смогут заселиться в гостиницы и другие места размещения без предъявления одного из двух документов: сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или справки о наличии антител, выданной не позднее чем за 30 дней до заселения», — цитирует её РИА Новости.
Она добавила, что в Севастополе с 16-го числа запрещено размещение палаточных лагерей.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.