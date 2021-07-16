Автоэксперт назвал практичный цвет автомобиля в жарком климате

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Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал, машины каких цветов наиболее устойчивы к жаре и практичны в использовании.
Автоэксперт назвал практичный цвет автомобиля в жарком климате
  • © РИА Новости / Максим Блинов

В беседе с радио Sputnik эксперт отметил, что владельцы машин сталкиваются с быстрым выцветанием лакокрасочного покрытия и высыханием пластиковых элементов интерьера в жаркую погоду.

По его мнению, выигрывают в такой ситуации владельцы машин белого цвета.

«Белый цвет автомобиля достаточно нейтральный и ремонтопригодный, поэтому всегда количество любителей ярких цветов меньше. Ещё у нас, наверное, есть традиции покупать машину неброских цветов, вроде белого. Белые машины греются меньше, поэтому в южных регионах всегда автомобилей белого цвета больше. Ещё на белых автомобилях не так видна наша пыль, как на более тёмных автомобилях», — сказал Удалов.

Ранее сайт «Невские новости» цитировал автоэксперта Вячеслава Субботина, который рассказал, чем гидроудар опасен для автомобильного мотора.

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