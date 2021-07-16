В Евпатории локализованы очаги возгорания на мусорном полигоне

Очаги возгорания на мусорном полигоне под Евпаторией в Крыму локализованы на общей площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом заявил глава городской администрации Роман Тихончук.

«Очаги возгорания локализованы, происходит тление. В настоящий момент на мусорном полигоне работает тяжёлая специализированная техника. Основная наша задача — ограничить доступ кислорода для горения. Угрозы жизни и здоровью людей нет», — приводит РИА Новости его слова.

Тихончук добавил, что предварительной причиной ЧП является поджог.

ОТР со ссылкой на местные власти передаёт, что на ликвидацию пожара потребуется не менее пяти дней.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание склада в подмосковной Балашихе.