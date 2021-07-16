Эксперт: объём мошенничества с криптовалютами в мире достиг $1 млрд за год

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Главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев рассказал, что объём мошенничества с токенами с июля 2020 года по июль 2021-го в мире составил как минимум $1 млрд.
Эксперт: объём мошенничества с криптовалютами в мире достиг $1 млрд за год
  • Reuters

В беседе с газетой «Известия» эксперт выразил мнение, что этот показатель зависит от курса цифровых валют.

Так, цена биткоина с начала прошлого года повысилась с $10 тыс. до $58 тыс. к зиме 2021-го, что привело к повышению размера убытков компаний от нападений хакеров.

В публикации также отмечается, что на крупнейшей криптовалютной бирже Binance только в 2021 году зафиксировали около 5,6 тыс. обращений госорганов различных стран за помощью в расследовании отмывания средств, финансирования терроризма и преступлений в сфере криптовалют.

По словам Гостева, такое увеличение может быть связано с повышением числа инцидентов с программами-шифровальщиками, которые атакуют компании по всему миру и требуют выкуп в виде биткоинов и других криптовалют.

Кроме того, причиной тому может быть вступление в силу в некоторых государствах, включая Россию, законов, регулирующих цифровые валюты. 

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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