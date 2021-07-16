Под Тюменью жертвами ДТП с пьяным водителем стали два человека

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Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП на федеральной трассе под Тюменью. Жертвами инцидента стали два жителя Кургана.
Под Тюменью жертвами ДТП с пьяным водителем стали два человека
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД по Тюменской области.

«На 192-м км автодороги Курган — Тюмень автомобиль Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Passat. От удара Volkswagen отбросило на дорожный знак. В аварии погибли два пассажира автомобиля Volkswagen: 53-летняя женщина, у которой 18 июля должен был быть день рождения, и 55-летний мужчина. Оба — жители Кургана», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, виновником ДТП стал водитель Chevrolet — 34-летний житель деревни Кукушки Исетского района Тюменской области. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель второй иномарки — Volkswagen — в результате ЧП не пострадал.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», на Кубани двое погибли в результате лобового столкновения машин.

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