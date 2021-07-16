Тюменские власти не планируют объявлять в регионе локдаун

Власти Тюменской области не планируют в ближайшее время объявлять в регионе локдаун из-за пандемии коронавируса. В качестве одной из причин названы высокие темпы вакцинации от COVID-19.

Об этом URA.RU сообщили в региональном штабе.

«В ближайшее время введение локдауна в регионе не планируется, также вопрос о введении ограничений на въезд в регион не рассматривается. Усилен контроль за соблюдением противоэпидемических и профилактических мероприятий на предприятиях и в организациях, в том числе контроль за масочным режимом», — рассказали в оперштабе.

Кроме того, там уточнили, что в области значительно увеличились темпы вакцинации — на сегодняшний день привито более 56% от запланированного взрослого населения.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.