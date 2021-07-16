Тюменские власти не планируют объявлять в регионе локдаун
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Об этом URA.RU сообщили в региональном штабе.
«В ближайшее время введение локдауна в регионе не планируется, также вопрос о введении ограничений на въезд в регион не рассматривается. Усилен контроль за соблюдением противоэпидемических и профилактических мероприятий на предприятиях и в организациях, в том числе контроль за масочным режимом», — рассказали в оперштабе.
Кроме того, там уточнили, что в области значительно увеличились темпы вакцинации — на сегодняшний день привито более 56% от запланированного взрослого населения.
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