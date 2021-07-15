Аэропорт Шереметьево ликвидировал последствия ливня
- РИА Новости
По словам директора по связям с общественностью аэропорта Анны Захаренковой, «всё уже давно ликвидировано».
«Подтопление вследствие масштабного ливня в нескольких местах аэродромного покрытия никаким образом не повлияло на выполнение рейсов. Влияние оказал грозовой фронт, в условиях которого КВС (командиры воздушных судов) самостоятельно в целях безопасности пассажиров принимали решение о взлёте и посадке», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее сообщалось, что небольшой участок территории Шереметьева подтоплен из-за ливня.