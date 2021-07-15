В Казани задержали подозреваемую в изготовлении поддельных справок о вакцинации от COVID-19

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В Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров. Она подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.
В Казани задержали подозреваемую в изготовлении поддельных справок о вакцинации от COVID-19
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу МВД России по республике.

Сотрудники полиции выяснили, что за свои нелегальные услуги девушка получала от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

При этом её клиенты, получая справки о вакцинации, прививку от коронавируса не делали. Подозреваемая предоставила услуги около 60 жителям Казани, заработав таким образом 200 тыс. рублей.

По данному факту в СУ СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК («Служебный подлог») и ч. 1 ст. 291.2 УК («Мелкое взяточничество»).

Как ранее сообщала газета «Известия», в Москве полиция выявила более 800 сайтов, на которых продавали фейковые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

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