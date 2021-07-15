Байк-парк курорта Красная Поляна открыл новые трассы
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Для начинающих открыта трасса «Новичок» — 7,2 км пологого спуска через буковый лес.
Опытным райдерам подойдёт трасса «Мискузи» длиной 1,9 км. Обе трассы со сбросом высоты 470 м.
Инфраструктура байк-парка включает велопрокат и школу горных велосипедов, кронштейны для велосипедов на канатной дороге, деревянный скилл-парк и земляной памп-трек для тренировок, а также мастерскую по ремонту и обслуживанию маунтинбайков.
Всего на территории парка 30 км трасс четырёх уровней сложности.
Как ранее сообщал сайт Nation News, изобретатель Игорь Баронас дал рекомендации по безопасному катанию на велосипеде.