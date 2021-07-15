Байк-парк курорта Красная Поляна открыл новые трассы

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Байк-парк «Красная Поляна» в два раза увеличил зону катания на горных велосипедах, открыв новые трассы в Восточном лесу.
Байк-парк курорта Красная Поляна открыл новые трассы
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Для начинающих открыта трасса «Новичок» — 7,2 км пологого спуска через буковый лес.

Опытным райдерам подойдёт трасса «Мискузи» длиной 1,9 км. Обе трассы со сбросом высоты 470 м.  

Инфраструктура байк-парка включает велопрокат и школу горных велосипедов, кронштейны для велосипедов на канатной дороге, деревянный скилл-парк и земляной памп-трек для тренировок, а также мастерскую по ремонту и обслуживанию маунтинбайков.

Всего на территории парка 30 км трасс четырёх уровней сложности.

Как ранее сообщал сайт Nation News, изобретатель Игорь Баронас дал рекомендации по безопасному катанию на велосипеде.

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