В Подмосковье из-за видеокамер на 20% снизилось число уличных преступлений

Руководитель Главного управления безопасности Московской области Роман Каратаев рассказал, что количество уличных преступлений в регионе снизилось на 20,8% благодаря установленным видеокамерам.

Об этом сообщает телеканал «360».

Количество угонов автомобилей сократилось на 21,8%.

За полгода выявили 38,4 тыс. нарушений, 1,3 тыс. раскрыли при помощи камер — это вдвое больше, чем год назад.

В настоящее время в области работают 67,7 тыс. видеокамер. За полгода их стало на 10 тыс. больше.

Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина прокомментировала идею установки камер видеонаблюдения на детских площадках.