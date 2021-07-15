В Подмосковье из-за видеокамер на 20% снизилось число уличных преступлений
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Об этом сообщает телеканал «360».
Количество угонов автомобилей сократилось на 21,8%.
За полгода выявили 38,4 тыс. нарушений, 1,3 тыс. раскрыли при помощи камер — это вдвое больше, чем год назад.
В настоящее время в области работают 67,7 тыс. видеокамер. За полгода их стало на 10 тыс. больше.
Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина прокомментировала идею установки камер видеонаблюдения на детских площадках.