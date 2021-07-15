Спецпроект об электронном голосовании появился на портале mos.ru

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На портале mos.ru открылся спецпроект об электронном голосовании, которое пройдёт в столице с 17 по 19 сентября текущего года.
Спецпроект об электронном голосовании появился на портале mos.ru
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24».

В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в голосовании онлайн.

Там собрана вся информация о том, как стать электронным избирателем, какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.

Принять участие в дистанционном голосовании смогут совершеннолетние москвичи с полной учётной записью на портале.

Отмечается, что Единый день голосования в 2021 году пройдёт 19 сентября.

В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов России и глав 12 регионов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более семи тысяч жителей проголосовали за благоустройство парков.

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