Спецпроект об электронном голосовании появился на портале mos.ru
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Об этом сообщает «Москва 24».
В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в голосовании онлайн.
Там собрана вся информация о том, как стать электронным избирателем, какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.
Принять участие в дистанционном голосовании смогут совершеннолетние москвичи с полной учётной записью на портале.
Отмечается, что Единый день голосования в 2021 году пройдёт 19 сентября.
В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов России и глав 12 регионов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более семи тысяч жителей проголосовали за благоустройство парков.