В Приморье проведут проверку по факту гибели выпавшего из окна ребёнка

В Приморском крае организована проверка по факту гибели двухлетнего ребёнка, выпавшего из окна.

Об этом информирует ИА PrimaMedia.

«В дежурную часть ОМВД России по Пожарскому району поступило сообщение врача приёмного отделения о том, что скончался двухлетний мальчик. Установлено, что малыш выпал из окна. Родственники находились рядом и на секунду отвлеклись. По факту гибели ребёнка проводится проверка», — говорится в сообщении регионального УМВД.

Сотрудники полиции призывают родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра.

Как ранее сообщало ФАН, в Санкт-Петербурге девочка 2019 года рождения выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома.