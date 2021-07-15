В Приморье проведут проверку по факту гибели выпавшего из окна ребёнка

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В Приморском крае организована проверка по факту гибели двухлетнего ребёнка, выпавшего из окна.
В Приморье проведут проверку по факту гибели выпавшего из окна ребёнка
  • РИА Новости

Об этом информирует ИА PrimaMedia.

«В дежурную часть ОМВД России по Пожарскому району поступило сообщение врача приёмного отделения о том, что скончался двухлетний мальчик. Установлено, что малыш выпал из окна. Родственники находились рядом и на секунду отвлеклись. По факту гибели ребёнка проводится проверка», — говорится в сообщении регионального УМВД.

Сотрудники полиции призывают родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра.

Как ранее сообщало ФАН, в Санкт-Петербурге девочка 2019 года рождения выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома.

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