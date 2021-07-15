В Приморье проведут проверку по факту гибели выпавшего из окна ребёнка
- РИА Новости
Об этом информирует ИА PrimaMedia.
«В дежурную часть ОМВД России по Пожарскому району поступило сообщение врача приёмного отделения о том, что скончался двухлетний мальчик. Установлено, что малыш выпал из окна. Родственники находились рядом и на секунду отвлеклись. По факту гибели ребёнка проводится проверка», — говорится в сообщении регионального УМВД.
Сотрудники полиции призывают родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра.
Как ранее сообщало ФАН, в Санкт-Петербурге девочка 2019 года рождения выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома.