В 2021 году ОАК поставит авиакомпаниям ещё 30 SSJ-100

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) в 2021 году поставит авиакомпаниям ещё 30 пассажирских лайнеров SSJ-100, заявил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь.

«У нас сейчас на крыле 155 самолётов эксплуатируется, 30 самолётов мы поставим ещё в течение этого года», — цитирует РИА Новости слова Слюсаря на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он уточнил, что к концу года в эксплуатации будут находиться более 180 машин.

По его словам, SSJ-100 интенсивно используется в тяжёлых пандемийных условиях.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов в беседе с ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о возможном заключении контрактов на поставку российского самолёта SSJ-100.