В 2021 году ОАК поставит авиакомпаниям ещё 30 SSJ-100
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«У нас сейчас на крыле 155 самолётов эксплуатируется, 30 самолётов мы поставим ещё в течение этого года», — цитирует РИА Новости слова Слюсаря на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он уточнил, что к концу года в эксплуатации будут находиться более 180 машин.
По его словам, SSJ-100 интенсивно используется в тяжёлых пандемийных условиях.
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов в беседе с ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о возможном заключении контрактов на поставку российского самолёта SSJ-100.