В Москве начата проверка после гибели 80-летнего учёного Ивана Пигарева

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Следователи начали проверку из-за гибели 80-летнего российского учёного Ивана Пигарева после того, как он столкнулся с ехавшим на самокате мужчиной в Москве.
В Москве начата проверка после гибели 80-летнего учёного Ивана Пигарева
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По предварительным данным, электрический велосипед под управлением Ивана Пигарева столкнулся с самокатом, на котором ехал мужчина 1983 года рождения.

С телесными повреждениями оба были госпитализированы.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.

Как уточняет Nation News, трагедия произошла на Воробьёвых горах. От полученных травм Пигарев скончался в больнице.

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