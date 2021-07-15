В Москве начата проверка после гибели 80-летнего учёного Ивана Пигарева
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По предварительным данным, электрический велосипед под управлением Ивана Пигарева столкнулся с самокатом, на котором ехал мужчина 1983 года рождения.
С телесными повреждениями оба были госпитализированы.
«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.
Как уточняет Nation News, трагедия произошла на Воробьёвых горах. От полученных травм Пигарев скончался в больнице.