Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с участием «страховых агентов»

Основатель сервиса по кибербезопасности DLBI Ашот Оганесян рассказал, что в мошеннической схеме со звонками от имени службы безопасности банка появились «страховые агенты». Таким образом мошенники убеждают потенциальных жертв перевести деньги на подставной счёт.

Об этом эксперт рассказал в беседе с «Известиями».

«Преступники уходят от использования информации о счетах жертв, которая значительно подорожала на чёрном рынке, стараясь придумать скрипт, требующий только паспортных данных, базы которых можно не только дёшево купить, но и во многих случаях найти бесплатно», — сказал специалист.

Клиенты, попавшиеся на аргументы злоумышленников, обычно не выясняют, действуют в банке страховые агенты или нет, отметил, в свою очередь, управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами ПСБ Александр Дарданов.

«Сама схема опасна в той же степени, что и другие способы обмана с помощью социальной инженерии. Все они направлены в основном на наиболее уязвимую категорию: людей с пробелами в финансовой грамотности, которых легко запутать или запугать», ― добавил он.

Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.