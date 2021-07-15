Песков назвал ситуацию с дорогой в омском селе халатностью местных властей

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал обращение жителей омского села к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь отремонтировать дорогу.
Песков назвал ситуацию с дорогой в омском селе халатностью местных властей
  • РИА Новости

Как уточнил журналист, задавая вопрос, жители уже несколько лет обращаются во все региональные и муниципальные власти и в Минстрой, но сроки ремонта всё время сдвигают, поэтому они решили написать Меркель, чтобы привлечь внимание к их проблеме.

«В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры», — отметил Песков.

Как пишет «Правда.Ру», по словам депутата поселкового совета Ирины Дроздовой, власти Омской области пообещали построить дорогу.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на совещании в мэрии Сочи обсудили проект строительства трассы в обход Адлерского района. Это поможет разгрузить данный участок от пробок.

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