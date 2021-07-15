В Приморье стала доступна онлайн-карта строительства объектов по нацпроектам
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Так, в открытом доступе содержится вся информация по таким объектам, включая бюджет, местонахождение и иные параметры стройки.
Карту создали в проектном управлении Приморья. Для разработки схемы был задействован сервис «Яндекс».
Отмечается, что в 2021 году работы по нацпроекту ведутся на 200 участках Приморья.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».