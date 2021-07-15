В Приморье стала доступна онлайн-карта строительства объектов по нацпроектам

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Жителям Приморского края стала доступна онлайн-карта объектов, которые будут построены за 2021 год в рамках национальных проектов.
В Приморье стала доступна онлайн-карта строительства объектов по нацпроектам
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Так, в открытом доступе содержится вся информация по таким объектам, включая бюджет, местонахождение и иные параметры стройки.

Карту создали в проектном управлении Приморья. Для разработки схемы был задействован сервис «Яндекс».

Отмечается, что в 2021 году работы по нацпроекту ведутся на 200 участках Приморья.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

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