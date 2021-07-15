Расчёты «Торнадо-Г» подавили наступление войск условного противника в Подмосковье

В Московской области на полигоне «Алабино» военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВО) подавили наступление условного противника.

Военнослужащие в составе батарей реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» совершили марш на огневую позицию для подавления развивающейся атаки «неприятеля», передаёт телеканал «Звезда».

В боевых стрельбах реактивной артиллерии гвардейской танковой армии ЗВО были задействованы более 300 военнослужащих, а также свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Во время учений военнослужащими были отработаны навыки по подготовке, наведению РСЗО и оперативному уничтожению условного противника.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.