Расчёты «Торнадо-Г» подавили наступление войск условного противника в Подмосковье

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В Московской области на полигоне «Алабино» военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВО) подавили наступление условного противника.
Расчёты «Торнадо-Г» подавили наступление войск условного противника в Подмосковье
  • © Павел Герасимов
  • РИА Новости

Военнослужащие в составе батарей реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» совершили марш на огневую позицию для подавления развивающейся атаки «неприятеля», передаёт телеканал «Звезда».

В боевых стрельбах реактивной артиллерии гвардейской танковой армии ЗВО были задействованы более 300 военнослужащих, а также свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Во время учений военнослужащими были отработаны навыки по подготовке, наведению РСЗО и оперативному уничтожению условного противника.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.

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