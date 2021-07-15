ФТС выявила контрабанду нефти на Украину через Новороссийск

Короткая ссылка
Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила о выявлении контрабанды нефти на Украину через Новороссийск.
ФТС выявила контрабанду нефти на Украину через Новороссийск
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тыс. тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей», — рассказали в ФТС.

По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский порт Южный близ Одессы, где и выгрузил нефть.

«Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», — отметил он.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России.

Ранее погрануправление ФСБ России по Ростовской области сообщало о задержании четырёх граждан Украины, которые занимались контрабандой живых пчёл.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить