ФТС выявила контрабанду нефти на Украину через Новороссийск
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тыс. тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей», — рассказали в ФТС.
По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский порт Южный близ Одессы, где и выгрузил нефть.
«Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», — отметил он.
Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России.
Ранее погрануправление ФСБ России по Ростовской области сообщало о задержании четырёх граждан Украины, которые занимались контрабандой живых пчёл.