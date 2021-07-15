ФТС выявила контрабанду нефти на Украину через Новороссийск

Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила о выявлении контрабанды нефти на Украину через Новороссийск.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тыс. тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей», — рассказали в ФТС.

По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский порт Южный близ Одессы, где и выгрузил нефть.

«Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», — отметил он.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России.

Ранее погрануправление ФСБ России по Ростовской области сообщало о задержании четырёх граждан Украины, которые занимались контрабандой живых пчёл.