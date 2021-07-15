В Подмосковье завершили приём заявок на субсидирование социальных проектов
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Всего активисты представили 115 проектов на общую сумму более 360 млн рублей.
Отмечается, что заявки распределили по нескольким тематикам, в том числе социальная защита граждан, культура и искусство, волонтёрская и предпринимательская деятельность.
Рабочая группа Главного управления социальных коммуникаций региона рассмотрит все заявки на соответствие положению о конкурсе. Оценку проведут до 22 июля.
После этого проекты будет разбирать экспертная комиссия.
Конкурс проводят при участии средств фонда — оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.
Как ранее сообщал «Взгляд», в июне Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности некоммерческим организациям.