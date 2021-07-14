В Московской области разъяснили порядок получения выплат на школьников

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, как получить выплату на детей школьного возраста.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Подмосковные семьи с детьми школьного возраста получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Выплата положена на детей от шести до 18 лет при условии, если шесть лет ребёнку исполнилось не позднее 1 сентября этого года, а 18 лет — не раньше 3 июля этого года», — пояснила Каклюгина.

Она уточнила, что в семьях с двумя и более детьми подходящего возраста выплата положена на каждого ребёнка.

«Выплаты будут начисляться семьям уже с 16 августа, ряд семей уже получили в личном кабинете на портале предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить на корректность и подтвердить данные. При этом никаких дополнительных документов представлять не нужно», — подчеркнула Каклюгина.

Ранее в Министерстве труда рассказали «Известиям», что граждане России смогут автоматически получать государственные выплаты через портал госуслуг.