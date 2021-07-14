Опыт Петербурга по очистке стоков планируют применить на Байкале
- © Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Об этом сообщает сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Как уточняется, специалисты Уральского государственного НИИ региональных экологических проблем посетили Юго-Западные очистные сооружения.
Представители учреждения изучили методы водоканала.
Отмечается, что в воды Байкала в последние годы поступает множество биогенных элементов, вредных для экосистемы, а сооружения для очистки стоков от биогенов помогут разрешить ситуацию.
В частности, в этом отношении может помочь действующая в Петербурге технология по удалению азота и фосфора — элементов, стимулирующих рост сине-зелёных водорослей в Байкале.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве рассказали об уходе за городскими водоёмами.