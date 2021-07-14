Опыт Петербурга по очистке стоков планируют применить на Байкале

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В Санкт-Петербурге специалисты с Урала изучили опыт водоканала города по удалению биогенов из сточных вод и планируют применить его при создании комплекса мероприятий по защите озера Байкал.
Опыт Петербурга по очистке стоков планируют применить на Байкале
  • © Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Об этом сообщает сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Как уточняется, специалисты Уральского государственного НИИ региональных экологических проблем посетили Юго-Западные очистные сооружения.

Представители учреждения изучили методы водоканала.

Отмечается, что в воды Байкала в последние годы поступает множество биогенных элементов, вредных для экосистемы, а сооружения для очистки стоков от биогенов помогут разрешить ситуацию.

В частности, в этом отношении может помочь действующая в Петербурге технология по удалению азота и фосфора — элементов, стимулирующих рост сине-зелёных водорослей в Байкале.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве рассказали об уходе за городскими водоёмами.

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