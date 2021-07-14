МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве 14 июля

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Главное управление МЧС по Москве предупредило о грозе, кратковременном дожде и порывах ветра до 15 м/c в столице 14 июля до конца дня. Об этом говорится в сообщении на сайте главка.
МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве 14 июля
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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 14 июля с 15:00 и до конца суток местами по Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 м/c», — говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного Департамента торговли и услуг рекомендовали всем ресторанам и кафе «своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации» из-за непогоды.

Также рестораны и кафе призвали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве 15 и 16 июля в вечерние часы местами ожидаются интенсивные ливни.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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