Посол России в Китае заявил о готовности открыть границы с КНР
- © РИА Новости / Евгений Биятов
«С нашей стороны есть готовность открыть погранпереходы даже сейчас по объективной причине — в Китае вируса нет. Мы готовы открыть уже сейчас. Более того, 1 июля мы в одностороннем порядке отменили противоэпидемические ограничения для лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации из Китая, имеются в виду китайские граждане. По той же причине: здесь нет болезни», — приводит РИА Новости слова Денисова.
Он отметил, что Россия надеется на взаимность в этом вопросе, однако пока это только надежда, так как в России эпидемиологическая ситуация «далеко не блестящая».
12 июля сообщалось, что в ходе кампании вакцинации населения в Китае сделали более 1,38 млрд прививок от коронавируса.