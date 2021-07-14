Посол России в Китае заявил о готовности открыть границы с КНР 

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Россия уже сейчас готова открыть погранпереходы с Китаем, которые были закрыты в прошлом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой в КНР.

«С нашей стороны есть готовность открыть погранпереходы даже сейчас по объективной причине — в Китае вируса нет. Мы готовы открыть уже сейчас. Более того, 1 июля мы в одностороннем порядке отменили противоэпидемические ограничения для лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации из Китая, имеются в виду китайские граждане. По той же причине: здесь нет болезни», — приводит РИА Новости слова Денисова.

Он отметил, что Россия надеется на взаимность в этом вопросе, однако пока это только надежда, так как в России эпидемиологическая ситуация «далеко не блестящая».

12 июля сообщалось, что в ходе кампании вакцинации населения в Китае сделали более 1,38 млрд прививок от коронавируса.