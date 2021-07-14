Посол России в Китае заявил о готовности открыть границы с КНР 

Короткая ссылка
Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Россия уже сейчас готова открыть погранпереходы с Китаем, которые были закрыты в прошлом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой в КНР.
Посол России в Китае заявил о готовности открыть границы с КНР 
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«С нашей стороны есть готовность открыть погранпереходы даже сейчас по объективной причине — в Китае вируса нет. Мы готовы открыть уже сейчас. Более того, 1 июля мы в одностороннем порядке отменили противоэпидемические ограничения для лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации из Китая, имеются в виду китайские граждане. По той же причине: здесь нет болезни», — приводит РИА Новости слова Денисова.

Он отметил, что Россия надеется на взаимность в этом вопросе, однако пока это только надежда, так как в России эпидемиологическая ситуация «далеко не блестящая».

12 июля сообщалось, что в ходе кампании вакцинации населения в Китае сделали более 1,38 млрд прививок от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить