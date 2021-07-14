В Кремле прокомментировали разговор Путина и Керри
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор лидера России Владимира Путина и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри, в ходе которого они обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.
«Климатическая тематика — это в целом область, где возможен и необходим диалог между Россией и Америкой», — сказал Песков.
Он добавил, что Керри проинформировал Путина о своих контактах, состоявшихся в Москве.
Ранее в Госдепе назвали сферы сходных интересов России и США, проблема изменения климата стала одной из них.
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