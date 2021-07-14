Прокурор потребовал 2 года ограничения свободы блогеру Билу за ДТП

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Прокурор попросил суд назначить в качестве наказания два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу из-за ДТП в центре Москвы.

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

«Сторона обвинения просила... назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года», — уточнила она.

Кокая добавила, что защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo.

В результате пострадала женщина.

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