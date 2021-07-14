В Сочи обсудили планы развития дорожной сети
- РИА Новости
Об этом пишет портал «Юга.ру».
Отмечается, что 13 июля глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что администрация города прорабатывает проекты по строительству двух новых дорог. В тот же день в мэрии прошло совещание на тему развития дорожной сети.
На заседании обсудили строительство дублёра трассы из Джубги до границы с Абхазией (А147).
Проект планируется разбить на восемь этапов. Приоритетными в границах Сочи определены два из них: строительство третьей очереди обхода Сочи на участке Мамайка — Нижняя Хобза и обхода Адлерского района от микрорайона Кудепста до федеральной дороги А149 Адлер — Красная Поляна в районе аэропорта Сочи.
Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».