В Сочи обсудили планы развития дорожной сети

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На совещании в мэрии Сочи обсудили проект строительства трассы в обход Адлерского района. Это поможет разгрузить данный участок от пробок.
В Сочи обсудили планы развития дорожной сети
  • РИА Новости

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Отмечается, что 13 июля глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что администрация города прорабатывает проекты по строительству двух новых дорог. В тот же день в мэрии прошло совещание на тему развития дорожной сети.

На заседании обсудили строительство дублёра трассы из Джубги до границы с Абхазией (А147).

Проект планируется разбить на восемь этапов. Приоритетными в границах Сочи определены два из них: строительство третьей очереди обхода Сочи на участке Мамайка — Нижняя Хобза и обхода Адлерского района от микрорайона Кудепста до федеральной дороги А149 Адлер — Красная Поляна в районе аэропорта Сочи.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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