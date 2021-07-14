В Сочи обсудили планы развития дорожной сети

На совещании в мэрии Сочи обсудили проект строительства трассы в обход Адлерского района. Это поможет разгрузить данный участок от пробок.

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Отмечается, что 13 июля глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что администрация города прорабатывает проекты по строительству двух новых дорог. В тот же день в мэрии прошло совещание на тему развития дорожной сети.

На заседании обсудили строительство дублёра трассы из Джубги до границы с Абхазией (А147).

Проект планируется разбить на восемь этапов. Приоритетными в границах Сочи определены два из них: строительство третьей очереди обхода Сочи на участке Мамайка — Нижняя Хобза и обхода Адлерского района от микрорайона Кудепста до федеральной дороги А149 Адлер — Красная Поляна в районе аэропорта Сочи.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».