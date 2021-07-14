В Улан-Удэ сильный ливень подтопил железнодорожный вокзал
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской железной дороги.
«В настоящий момент на железнодорожном вокзале Улан-Удэ завершаются работы по устранению последствий сильнейшего ливня, в результате которого подтопленной оказалась часть первого этажа», — говорится в сообщении.
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