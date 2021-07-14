В Улан-Удэ сильный ливень подтопил железнодорожный вокзал

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В столице Бурятии Улан-Удэ сильный ливень подтопил железнодорожный вокзал.
В Улан-Удэ сильный ливень подтопил железнодорожный вокзал
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской железной дороги.

«В настоящий момент на железнодорожном вокзале Улан-Удэ завершаются работы по устранению последствий сильнейшего ливня, в результате которого подтопленной оказалась часть первого этажа», — говорится в сообщении.

За ночь в Улан-Удэ выпала почти половина месячной нормы осадков.

Ранее в Сочи оценили ущерб, нанесённый гражданам из-за непогоды.

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