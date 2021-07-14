Спасатели предупредили о сильной жаре в Подмосковье

Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о жаре до +35 °С.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14—15 июля местами по Московской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +35 °С», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует обеспечить проветривание помещений, избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду, на улице пользоваться головным убором.

Ранее сообщалось, что в Москве 14 июля ожидается до +34 °С.