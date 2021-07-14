Спасатели предупредили о сильной жаре в Подмосковье
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«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14—15 июля местами по Московской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +35 °С», — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует обеспечить проветривание помещений, избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду, на улице пользоваться головным убором.
Ранее сообщалось, что в Москве 14 июля ожидается до +34 °С.