Спасатели предупредили о сильной жаре в Подмосковье

Короткая ссылка
Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о жаре до +35 °С.
Спасатели предупредили о сильной жаре в Подмосковье
  • © Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14—15 июля местами по Московской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +35 °С», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует обеспечить проветривание помещений, избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду, на улице пользоваться головным убором.

Ранее сообщалось, что в Москве 14 июля ожидается до +34 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить