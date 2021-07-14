Брокер оценила ситуацию на рынке жилья в России
- АГН «Москва»
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В эфире радио «Комсомольская правда» она пояснила, что на стоимость квадратного метра жилья в России повлияли несколько факторов.
Например, подорожание стройматериалов, повышенный спрос на жильё, возникший из-за пандемии, а также льготная ипотека — банки стали лояльнее и пошли на понижение суммы первоначального взноса.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News оценила ситуацию на рынке арендного жилья в России.