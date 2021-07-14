Брокер оценила ситуацию на рынке жилья в России

Брокер по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, почему цены на жильё в России растут, а также предупредила, что их снижения ожидать не стоит.

В эфире радио «Комсомольская правда» она пояснила, что на стоимость квадратного метра жилья в России повлияли несколько факторов.

Например, подорожание стройматериалов, повышенный спрос на жильё, возникший из-за пандемии, а также льготная ипотека — банки стали лояльнее и пошли на понижение суммы первоначального взноса.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News оценила ситуацию на рынке арендного жилья в России.