В Петербурге из окна жилого дома выпала девочка
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
По словам матери, окна в квартире были открыты из-за жары, ребёнок никогда не проявлял к ним интерес.
Как уточнила женщина, её дочь ела на кухне, однако в какой-то момент забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и упала вниз. Женщина не успела среагировать на произошедшее.
От полученных травм девочка скончалась в машине скорой помощи.
По данному факту проводится проверка.
Ранее телеканал «360» сообщал, что двухлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа жилого дома на северо-востоке Москвы.
Впоследствии он был срочно госпитализирован.