В Петербурге из окна жилого дома выпала девочка

В Санкт-Петербурге девочка 2019 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома.

Об этом сообщает ФАН.

По словам матери, окна в квартире были открыты из-за жары, ребёнок никогда не проявлял к ним интерес.

Как уточнила женщина, её дочь ела на кухне, однако в какой-то момент забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и упала вниз. Женщина не успела среагировать на произошедшее.

От полученных травм девочка скончалась в машине скорой помощи.

По данному факту проводится проверка.

Ранее телеканал «360» сообщал, что двухлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа жилого дома на северо-востоке Москвы.

Впоследствии он был срочно госпитализирован.