В Москве назвали COVID-19 и жару причинами увеличения смертности в июне

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Московский департамент здравоохранения сообщил, что двумя основными причинами увеличившейся смертности в столице в июне стала коронавирусная инфекция и аномальная жара.
В Москве назвали COVID-19 и жару причинами увеличения смертности в июне
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«От COVID-19 как основной причины в июне умерли 4886 человек. 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим COVID-19. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что летальность от COVID-19 в Москве на 1 июля составляет 3,88%, если учесть все случаи, где он был как основное или сопутствующее заболевание.

Отмечается, что ещё одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, стала аномальная жара, которая привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток зарегистрировали 4991 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 

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