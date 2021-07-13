В Омске суд рассмотрит дело преступной группы

В следственном управлении СК России по Омской области сообщили, что в Омске перед судом предстанет группа лиц, которых обвиняют в разбое, похищении людей, вымогательстве и других правонарушениях.

Об этом сообщает «Город 55».

Как отмечается, специалисты завершили расследование по делу Артура Айсина, которого обвиняют в создании банды.

Ему и его подельникам инкриминируют поджог чужого имущества, похищение человека, приготовление к убийству, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.

По словам следователей, это не полный перечень преступлений группы.

Уточняется, что в марте 2020 года группировка намеревалась совершить очередное преступление — заказное убийство.

После покупки оружия члены группы были задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области.

Как ранее сообщало «Крыминформ», в Керчи суд вынес приговор в отношении главаря банды наркоторговцев.